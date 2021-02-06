"Аталанта" не включила Коваленко в заявку на Лигу чемпионов

Итальянская "Аталанта" отказалась включать украинского хавбека Виктора Коваленко в состав команды на плей-офф Лиги чемпионов.

Вместо пришедшего в межсезонье украинца в официальную заявку клуба из "Бергамо" вошли новички Йоаким Мэле и Бошко Шутало.

Полный ростер "Аталанты" выглядит следующим образом

Вратари: Франческо Росси, Марко Спортьелло, Пьерлуиджи Голлини

Защитники: Рафаэл Толой, Йоаким Меле, Бошко Шутало, Хосе Луис Паломино, Робин Госенс, Маттиа Кальдара, Кристиан Ромеро, Берат Джимшити , Ханс Хатебур, Маттео Руджери

Полузащитники: Ремо Фройлер, Мартен де Роон, Руслан Малиновский, Маттео Пессина, Симоне Панада, Йосип Иличич, Марио Пашаличч

Нападающие: Сэм Ламмерс, Луис Муриэль, Алексей Миранчук, Дуван Сапата

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини так прокомментировал ситуацию.

"5 февраля у Коваленко была первая тренировка. Матч 1/8 финала против "Реала" состоится 24 февраля, а Виктор только приехал. Было бы неправильным внести его в список на Лигу чемпионов, но исключать тех, кто до этого провел много поединков в регулярном сезоне", – сказал Гасперини в интервью Calciomercato.

Как сообщил OBOZREVATEL, контракт Коваленко с "Аталантой" рассчитан до конца июня 2025 года. Доход Виктора чистыми составит два миллиона евро за сезон. Это позволит украинцу стать самым высокооплачиваемым футболистом итальянской команды.