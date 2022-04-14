'Король футбола' Пеле отреагировал на войну в Украине и резню в Буче

Легендарный бразильский нападающий Пеле выразил сожаление в связи с тем, что в мире все чаще привыкают к тому, что вокруг происходят такие ужасные события, как теракты или война. "Король футбола" отметил, что ему не по себе от того, что в Украине гибнут мирные люди.

Об этом сам Пеле написал на своей странице в социальной сети Instagram. Бразилец вспомнил о зверствах российских оккупантов в Буче и недавней стрельбе в метро в Нью-Йорке.

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"Печальных новостей так много, что мы начинаем усыплять наши самые человеческие чувства. Ведь именно они нужны, чтобы выжить в мире, где более 400 человек оказываются мертвыми в городе в Украине (речь, видимо, идет о резне в Буче – ред.). Неделю спустя случается стрельба в Нью-Йорке. Не говоря уже о бразильцах, которые каждый день умирают от насилия. Когда это прекратится?" – написал "Король футбола".

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый футболист московского "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко покинул столицу Российской Федерации после того, как армия главаря Кремля Владимира Путина вторглась в нашу страну.