Полная неготовность: как 'Динамо' в 6-й раз подряд проиграло в Лиге Европы. Обзор матча

В 6-м туре "Динамо" подписало себе билеты домой - украинская команда разгромно пролетела в матче с "Реал Сосьедадом" и стала первым клубом в Лиге Европы, остающимся без шансов на плей-офф. В этом обзоре не будем разбираться, что ушло не так за 90 минут. OBOZ.UA представляет вам обзор матча с точки зрения объективной оценки тренерским штабом и самими игроками своих действий. Было ли это – читайте дальше.

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Стартовые составы

"Динамо": Бущан, Беловар, Попов, Дячук, Караваев, Бражко, Михайленко, Дубинчак, Волошин, Рубчинский, Герреро

"Реал Сосьедад": Ремиро, Муньос, Агерд, Субельдия, Арамбуру, Мендес, Гонсалес, Оласогости, Кубо, Оярсабаль, Беккер

Первый тайм. "Сосьедад" куражит голами домашнюю публику

Матч "Динамо" должно было начать так, как пообещал Шовковский: с ответственностью по ролям и неплохим сдерживанием. Но сконцентрированность "Реал Сосьедада" исключительно на левом фланге испортила такие планы - там Кубо должен был самостоятельно придумать, как загрузить мяч в штрафную. Против него киевляне строили многоступенчатую оборону, которая начиналась с Рубчинского, а затем продолжалась Дубинчаком с подстраховкой от Дячука. Но даже такая насыщенность не позволяла остановить японца, а когда испанцы начинали прессинговать, линия сыпалась еще больше.

Подвижные фланги – фишка "Сосьедада" в первом тайме. Уже упоминавшийся Кубо отбегал весь фланг, Мендес постоянно приходил к нему с другой стороны. Что еще бросалось в глаза – легкость, с которой по полю двигались испанцы. Каждый пас и заброс выглядели слишком удобными и просчитанными. В какой-то момент это перегрело наших футболистов – и в большинстве своем перед своими воротами Попов делает совершенно ненужный фол на Оярсабале. Нападающий исполняет пенальти и по добиванию пробивает Бущана.

Этот гол пробудил в реаловцах тигров: 3 удара в секунду и конфетка Мендеса под поперечину, которую едва вытащил голкипер как реакция на открытый счет. Соперник забыл о центре поля и в несколько пасов доходил от своего штрафного до последней трети, где снова начинал крутить столичных защитников. Классно работали разрезные пасы, против которых у "Динамо" совсем не было противодействия. И снова свое слово сказал Кубо – именно он возникал как из-под земли на любом клочке поля. Второй пропущенный гол – его индивидуальная заслуга по сохранению мяча с ассистом на Беккера.

Что же на этот раз пошло не так ли? Вертикальные передачи, которые без коммуникации никто не видел и не останавливал. Львиную долю игрового времени киевляне находились на левом фланге защиты, где даже количественно не смогли остановить Кубо с Оярсабалем. 15% касаний были сделаны во вратарской(!) или рядом с ней - это все попытки выбежать из-под прессинга. Розыгрыш шел не через Попова или Бражка, строить игру должен Бущан. "Сосьедад" поймал кураж и эта легкость, подкрепленная трехкратным преимуществом по голам, позволяла только наращивать инициативу. Шовковский натянул фуражку как можно ниже на лицо – но даже так можно было разглядеть злость и отчаяние.

Второй тайм. Где хоть какие-нибудь тренерские решения?

Что смог Шовковский - дать футболистам пинок в раздевалке. Вот только хватило его минут на 5, без особого энтузиазма. В начале второго тайма мы увидели несколько импульсивных забросов с подтекстом "ну пусть хоть кто-нибудь за мяч зацепится". Безадресные действия прерывались испанскими защитниками и не приводили к угрозе. Кульминация попыток - удар Караваева, ушедший так же далеко от цели, как и "Динамо" от зоны плей-офф.

Попов – антигерой этого сезона. Опасные фолы, неуверенность и нежелание настроить центральную зону за столько матчей вылились в ливень пропущенных мячей, благодаря которым "Динамо" своим именем подпишет антирекорд обновленного этапа лиги. Защита бело-синих зажигала пожары в каждом неудобном моменте. Да и для всей команды это был худший матч в еврокубках. Ноль самостоятельности, постоянные конфликты в поле или просто молчание во время ключевых ошибок. Команда не прибыла в Испанию, приехала только зелёная форма.

"Сосьедад" после перерыва дал больше игрового времени тем, кто имел давно не выходил на поле. Интересно, что это позволило динамовцам сделать больше впереди и чаще атаковать, киевляне выровняли владения и нарастили точность пасов. Однако даже игра украинцев первым номером не мешала сопернику просто держать счет. Аж 73 минуты мы ждали первого офсайда от "Реала" - настолько низко сидело "Динамо" и только к концу тайма начало переходить центральную линию не по одному.

Есть вопросы не только к игрокам. При счете 3:0 уже было ясно, что игра не за нами; в таблице Лиги Европы "Динамо" тоже забронировало себе место в подвале подвала. Но почему Шовковский не позволил почувствовать газон тем, кто еще носит футболку динамовских сердец? Среди прочих, на замену вышел восстановленный после травмы Пихаленок, а вот Малыш и Шепелев так и продолжили греть скамейку запасных. Предсказуемость коуча характеризовала предсказуемость и самих игроков. Хозяева знали, где накрывать Караваева и свежего Ваната; знали, где будут размещаться игроки атаки; знали, как прочитать едва ли не каждое движение даже латералей. Голов в матче больше не было, потому что никто в них не нуждался.

0:3 – "Динамо" проигрывает шестой из шести матчей в Лиге Европы и становится первой командой турнира, которая теряет даже математические шансы на плей-офф. Счет по игре, украинцы за столько матчей совсем не заслужили своего места под солнцем стыковых матчей. Борьбу за евровесну продолжит только одна наша команда.