'Когда вы убиваете....' Футбольный журналист Денисов объявил бойкот россиянам

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов решил отказаться от идеи записи интервью с россиянами, которые выступили против войны в Украине. Журналист намеревался поговорить с комментаторами Алексеем Андроновым и Василием Уткиным, а также экс-футболистом Евгением Савиным (известен также как блогер Красава).

Об этом сам Денисов рассказал в эфире авторской программы "Денисов Time" в разговоре с женой защитника сборной Украины Александром Зинченко Владой. Свой поступок журналист объяснил тем, что представители страны-агрессоры занимают невнятную гражданскую позицию.

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"Сначала хотел записать интервью и с Уткиным, с Андроновым, Савиным, но потом подумал, что нам это не нужно. Андронов с одной стороны был проукраинским, а потом на пятый или седьмой день войны он пишет: "Ой, к сожалению, такой классный проект ЦСКА не состоится, потому что уезжают легионеры". У меня вопрос: о чем ты, к сожалению, говоришь, когда вы убиваете сейчас людей (соседей), о каком сожалении ты говоришь?" – сказал Денисов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Влада Зинченко назвала единственную фразу, которую хотела бы сказать россиянам после вторжения их армии в Украину. В свою очередь футболист львовского "Руха" Валерий Федорчук назвал россиян рабами и трусами.