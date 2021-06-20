Когда играют Украина – Австрия: во сколько матч Евро-2020

Сборная Украины сыграет с командой Австрии в поединке за путевку в плей-офф чемпионата Европы по футболу 2020 года. Соперники встретятся на Национальном стадионе в столице Румынии Бухаресте.

КОГДА МАТЧ УКРАИНА – АВСТРИЯ

Встреча состоится в понедельник, 21 июня. Украинцев в этой встрече устроит и ничья, чтобы гарантировать себе второе место в группе и выход в плей-офф.

ВО СКОЛЬКО УКРАИНА – АВСТРИЯ

Решающая игра для обеих команда начнется в 19:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Австрия.

Видео дня

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – АВСТРИЯ

Увидеть противостояние можно будет на общенациональном канале "Украина". Кроме того, возможность следить за игрой предоставят "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Также прямой эфир из Бухареста проведут "Россия 1" и белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Команды имеют в активе по три очка. Украинцы находятся выше за счет большего количество забитых мячей. Команду Андрея Шевченко в поединке против Австрии устроит даже ничья. При этом наш соперник с большой долей вероятности также окажется в 1/8 финала в случае мирного исхода.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ выразили обеспокоенность из-за того, что украинцы и австрийцы могут сыграть вничью. Этот результат может оставить национальную команду РФ вне плей-офф в случае поражения подопечных Станислава Черчесова от Дании.