Клуб УПЛ сенсационно не обыграл команду из Казахстана в новом турнире УЕФА. Видео

"Колос" из села Ковалевка в Киевской области неожиданно не сумел обыграть "Шахтер" из Караганды на своем поле в первом матче отбора в групповой этап нового турнира УЕФА под названием Лига конференций. Поединок закончился вничью 0:0.

Несмотря на то, что украинская команда считалась фаворитом встречи, именно казахи создали первый по-настоящему опасный момент. На 22-й минуте гости заработали угловой, после которого голкипер "Колоса" был вынужден парировать удар на линии ворот.

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И до, и после перерыва "Шахтер" создавал больше остроты у владений клуба из Ковалевки, который лишь изредка отвечал осмысленными контратаками. Лучший момент в матче подопечные Руслана Костышина создали на 73-й минуте, но мяч после обводящего удара бразильца Диего Кариоки лишь "облизал" штангу.

За четверть часа до окончания поединка "Колос" получил численное преимущество, но не сумел им воспользоваться.

"Колос" – "Шахтер" Караганды 0:0

"Колос": Волынец – Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец – Богданов, Задоя – Чурко (Ильин, 54), Костышин (Нуриев, 83), Кариока – Лысенко (Ситчинава, 54).

"Шахтер" Караганды: Шацкий – Габышев (Кыбырай, 66), Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоски (2-я желтая на 75-й минуте) – Рустемович (Наджарян, 82), Букорац, Митошевич (Ламанж, 83) – Омиртаев (Тошев, 65), Шикавка (Таттыбаев, 72).

Ответный матч пройдет 10 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выступления в Лиге конференций сенсационно прекратила полтавская "Ворскла", которая в невероятно драматичном противостоянии уступила финнскому клубу "КуПС".