Клуб украинца Зинченко пошутил над "Шахтером" после выхода в Лигу чемпионов

"Манчестер Сити" у себя в социальной сети в шутливой форме отреагировал на завоевание "Шахтером" места в групповом этапе Лиги чемпионов. "Горняки" совершили фантастический камбэк в противостоянии с "Монако", сумев свести решающий матч вничью 2:2.

На своей странице в Twitter команда украинца Александра Зинченко написала, что с нетерпением ждет встречи с подопечными Роберто Де Дзерби в группе. "Скоро увидимся, ребята", – указано под постом.

Дело в том, что в трех сезонах подряд (2017/18-2019/20) "горняки" встречались с "горожанами" на этой стадии. В шести матчах "Шахтеру" удалось одержать одну победу и свести один матч вничью. Остальные четыре поединка закончились в пользу англичан.

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Напомним, что после минимального успеха в выездном противостоянии (1:0) донецкий клуб быстро упустил преимущество во второй встрече с "Монако". Несмотря на неудачное начало, после перерыва "горняки" развернули ситуацию в свою пользу и добились успеха в овертайме.

Жеребьевка группового этапа ЛЧ пройдет в четверг, 26 августа, в 19:00 по киевскому времени. "Шахтер" попал в третью корзину, а киевское "Динамо" – в четвертую.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роберто Де Дзерби не сумел сдержать эмоции, комментируя выход своих подопечных в основной турнир Лиги чемпионов.