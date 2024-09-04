Клуб, у которого ТЦК забрал футболиста, снялся с чемпионата Украины

Футбольный клуб "Хуст" из одноименного города в Закарпатской области снялся с чемпионата Первой лиги Украины. Информацию о прекращения выступлений в интервью "Украинскому футболу" подтвердил главный тренер ФК "Хуст" Владимир Цыткин.

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"Это правда. Сегодня распускаем команду. Президент вчера [3 сентября.– Ред.] принял решение", – сказал наставник закарпатской команды.

В июле ходили разговоры, что у клуба были планы объединиться с тернопольскими "Подолянами", однако в итоге он вошел в сезон отдельно.

Хуст занимает последнее, девятое, место в турнирной таблице группы А Первой лиги Украины, имея ноль очков.

Закарпатцы уже успел проиграть "Подолью" (0:1), "Ниве" Тернополь (2:3) и "Эпицентру" (2:5). Следующий матч у клуба был запланирован на 5 сентября с "Металлистом". 4 сентября харьковчане у себя в Telegram-канале написали, что игра не состоится.

8 мая "Хуст" пожаловался на то, что основного игрока Николая Сироша прямо с вокзала забрали в военкомат.

Позже появилась реакция ОК "Запад" на заявление хустской команды. В ВСУ напомнили о мобилизации, а также назвали странными попытки клуба "сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины".

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