Клуб, который "должен был" возглавить Шевченко, назвал нового тренера

Лондонский футбольный клуб "Челси" объявил о назначении немца Томаса Тухеля главным тренером.

Ранее большое количество СМИ, а также букмекерские конторы, называли Андрея Шевченко наиболее вероятным преемником Фрэнка Лэмпарда на посту наставника "синих".

До перехода в "Челси" Тухель два с половиной года тренировал французский ПСЖ, выиграв с командой чемпионат Франции и попал в финал Лиги чемпионов. До того семь лет подряд работал в Бундеслиге ("Майнц", "Боруссия" Дортмунд).

47-летний Тухель стал первым в истории немецким тренером "Челси".

"Я не могу дождаться момента, когда встречусь с моей новой командой и буду участвовать в самом захватывающем чемпионате в мире", – цитирует Тухеля сайт "Челси".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января легендарный Фрэнк Лэмпард был уволен с поста наставника "Челси" из-за неудовлетворительных результатов и игры, которую команда показала в нынешнем сезоне.