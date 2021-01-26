Клуб, который "должен был" возглавить Шевченко, назвал нового тренера
Лондонский футбольный клуб "Челси" объявил о назначении немца Томаса Тухеля главным тренером.
Ранее большое количество СМИ, а также букмекерские конторы, называли Андрея Шевченко наиболее вероятным преемником Фрэнка Лэмпарда на посту наставника "синих".
До перехода в "Челси" Тухель два с половиной года тренировал французский ПСЖ, выиграв с командой чемпионат Франции и попал в финал Лиги чемпионов. До того семь лет подряд работал в Бундеслиге ("Майнц", "Боруссия" Дортмунд).
47-летний Тухель стал первым в истории немецким тренером "Челси".
"Я не могу дождаться момента, когда встречусь с моей новой командой и буду участвовать в самом захватывающем чемпионате в мире", – цитирует Тухеля сайт "Челси".
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января легендарный Фрэнк Лэмпард был уволен с поста наставника "Челси" из-за неудовлетворительных результатов и игры, которую команда показала в нынешнем сезоне.