Каштру прокомментировал победу "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру, комментируя игру с "Маккаби" признался, что особенно остался доволен первым таймом.

По словам португальца, после перерыва "горняки" сбалансировали игру и доминировали в последние 15 минут.

"Мы хотели победить. Команду мало интересовало, что кто-то хотел, чтобы Манор забил на родине. Нас интересовало увезти отсюда преимущество. Цель выполнена. Сделали это против команды, которая много матчей не проигрывала. Соперник проводил фантастические матчи в своем чемпионате. Победа сложная, но заслуженная", – цитирует Каштру tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

Каштру признался, что первый гол Патрика это наигранная комбинация.

"Мы все отрабатываем. Но в футболе соперник часто не позволяет реализовать запланированное. В этом конкретном эпизоде все получилось хорошо. Поздравляю всех тех, кто каждый день работает, чтобы наша команда становилась сильнее, и всех тех, кто нас поддерживает в самые сложные моменты", – подытожил главный тренер "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1/16 финала Лиги Европы между "Маккаби" и "Шахтером" завершилась со счетом 0:2. После матча были опубликованы лучшие моменты игры.