Капитан 'Лацио' попал в серьезное ДТП, сбив трамвай. Видео

Капитан "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле попал в аварию в Риме. Футболист находился за рулем внедорожника Land Rover с одной из своих дочерей, когда врезался в трамвай.

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По предварительным данным причиной ДТП стал неисправный светофор на перекрестке. Сам спортсмен не пострадал, если не считая ушиба руки. был бы в порядке, он бы получил ушиб руки.

"Трамвай проехал на красный свет. Я не поранился, у меня только болит рука", — сказал он на площади Пяти дней (Piazza della cinque giornate) в комментарии журналистам.

После удара на перекрестке у автомобиля оказалась полностью разрушена передняя часть, а трамвай сошел с колей. Согласно информации СМИ были госпитализированы водитель и двое пассажиров рельсового транспорта.

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