Капитан "Динамо" восхитил украинцев рождественским поздравлением в вышиванке
Рождественское видеопоздравление капитана "Динамо" Сергей Сидорчука и его супруги Анны в вышиванках вызвало восторг среди пользователей Facebook.
Украинцы похвалили игрока киевлян за этот жест и пожелали его семье благополучия. В сети также сделали комплимент жене "динамовца", отметив, что она очень отличается от типичных спутниц футболистов.
Ранее Сергей и Анна поздравили своих подписчиков с Рождеством в стихотворной форме.
"Вітаєм зі святом всі Ваші родини,
Здоров’я міцного і музи щоднини.
Достатку у сім’ях, любовi і щастя,
Щоб Вас обминали всі біди й напасті.
Смачної куті та вертепів веселих,
Родинних столів в кожнім домі багатих.
Колядки співайте, святкуйте Різдво.
Христос народився! Славімо його".
Напомним, что отпуск семья Сидорчуков провела на Мальдивских островах. Сергей и Анна взяли з собой троих детей и отправились наслаждаться Индийским океаном.
Как сообщал OBOZREVATEL, жена футболиста "Динамо" порадовала подписчиков снимками в купальнике и получила множество приятных комментариев.