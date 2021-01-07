Капитан "Динамо" восхитил украинцев рождественским поздравлением в вышиванке

Рождественское видеопоздравление капитана "Динамо" Сергей Сидорчука и его супруги Анны в вышиванках вызвало восторг среди пользователей Facebook.

Украинцы похвалили игрока киевлян за этот жест и пожелали его семье благополучия. В сети также сделали комплимент жене "динамовца", отметив, что она очень отличается от типичных спутниц футболистов.

Ранее Сергей и Анна поздравили своих подписчиков с Рождеством в стихотворной форме.

"Вітаєм зі святом всі Ваші родини,

Здоров’я міцного і музи щоднини.

Достатку у сім’ях, любовi і щастя,

Щоб Вас обминали всі біди й напасті.

Смачної куті та вертепів веселих,

Родинних столів в кожнім домі багатих.

Колядки співайте, святкуйте Різдво.

Христос народився! Славімо його".

Напомним, что отпуск семья Сидорчуков провела на Мальдивских островах. Сергей и Анна взяли з собой троих детей и отправились наслаждаться Индийским океаном.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена футболиста "Динамо" порадовала подписчиков снимками в купальнике и получила множество приятных комментариев.