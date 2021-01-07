Капітан "Динамо" вразив українців різдвяним привітанням у вишиванці

Різдвяне відеопривітання капітана "Динамо" Сергій Сидорчука та його дружини Анни у вишиванках викликало захват серед користувачів Facebook.

Українці похвалили гравця киян за цей жест і побажали його сім'ї благополуччя. У мережі також зробили комплімент дружині "динамівця", зазначивши, що вона дуже відрізняється від типових супутниць футболістів.

Раніше Сергій і Ганна привітали своїх підписників з Різдвом у віршованій формі.

"Вітаєм зі святом всі Ваші родини,

Здоров'я міцного і музи щоднини.

Достатку у сім'ях, любовi та щастя,

Щоб Вас обминали всі біди й напасті.

Смачної куті та вертепів веселих,

Родинних столів в кожнім домі багатих.

Колядки співайте, святкуйте Різдво.

Христос народився! Славімо його".

Нагадаємо, що відпустку сім'я Сидорчуків провела на Мальдівських островах. Сергій і Ганна взяли з собою трьох дітей та поїхали насолоджуватися Індійським океаном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина футболіста "Динамо" порадувала підписників знімками в купальнику й отримала безліч приємних коментарів.