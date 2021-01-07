Капітан "Динамо" вразив українців різдвяним привітанням у вишиванці
Різдвяне відеопривітання капітана "Динамо" Сергій Сидорчука та його дружини Анни у вишиванках викликало захват серед користувачів Facebook.
Українці похвалили гравця киян за цей жест і побажали його сім'ї благополуччя. У мережі також зробили комплімент дружині "динамівця", зазначивши, що вона дуже відрізняється від типових супутниць футболістів.
Раніше Сергій і Ганна привітали своїх підписників з Різдвом у віршованій формі.
"Вітаєм зі святом всі Ваші родини,
Здоров'я міцного і музи щоднини.
Достатку у сім'ях, любовi та щастя,
Щоб Вас обминали всі біди й напасті.
Смачної куті та вертепів веселих,
Родинних столів в кожнім домі багатих.
Колядки співайте, святкуйте Різдво.
Христос народився! Славімо його".
Нагадаємо, що відпустку сім'я Сидорчуків провела на Мальдівських островах. Сергій і Ганна взяли з собою трьох дітей та поїхали насолоджуватися Індійським океаном.
Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина футболіста "Динамо" порадувала підписників знімками в купальнику й отримала безліч приємних коментарів.