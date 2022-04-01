Украина узнает соперников. Жеребьевка ЧМ-2022 по футболу: онлайн-трансляция

В столице Катара Дохе в пятницу, 1 апреля, пройдет жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года. Своих потенциальных соперников узнает и сборная Украины, которой еще предстоит провести стыковые матчи отбора.

32 участника, из которых на сегодня известны 29, будут разбиты на четыре корзины, а затем образуют восемь групп. При этом в один квартет не могут попасть более двух представителей от Европы.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки ЧМ-2022. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

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12:09. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мир узнает составы группы Мундиаля-2022 по футболу. Команды были разбиты на четыре корзины посева. Сборная Украины попала в четвертый.

Корзина 1: Катар, Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания, Португалия.

Корзина 2: Мексика, Нидерланды, Дания, Германия, Уругвай, Швейцария, Соединенные Штаты Америки, Хорватия.

Корзина 3: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея, Тунис.

Корзина 4: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, Уэльс/Шотландия/Украина, Коста-Рика/Новая Зеландия, Перу/Австралия/Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, в июне сборная Украины должна провести полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2022 с Шотландией. В случае успеха за путевку в Катар "желто-синие" поспорят с Уэльсом.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на конгрессе ФИФА отказались демонстрировать кадры войны в Украине, который назвали "ужасным конфликтом". Кроме того, в организации не стали поднимать вопрос об исключении России.

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