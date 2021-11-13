8:0 от Франции: результаты отбора на ЧМ-2022 13 ноября

В европейской квалификации на чемпионат мира по футболу-2022 в субботу, 13 ноября, состоялись 7 поединков. Два матча были сыграны в группе D, где выступает и сборная Украины.

Самым неприятным результатом для украинцев стало сенсационное домашнее поражение Боснии от Финляндии. Суоми, играя полтора тайма в меньшинстве отгрузили оппонентам 3 мяча и вычеркнули их из числа претендентов на путевку.

Квинтент досрочно выиграла Франция. Чемпионы мира забили в ворота Казахстана 8 безответных голов. Килиан Мбаппе сделал покер. Карим Бензема оформил дубль.

Результаты отбора ЧМ-2022 13 ноября

Видео дня

Босния и Герцеговина – Финляндия 1:3 (0:1, 1:2)

Голы: 0:1 – 29 Форсс, 0:2 – 50 Луд, 1:2 – 69 Менало, 1:3 – 73 О`Шонесси.

Босния и Герцеговина – Шехич, Ахмедходжич, Чивич, Саничанин, Колашинац (Демирович, 39), Хаджиахметович (Прцич, 56), Пьянич (Сушич, 66), Стеванович, Цимирот (Гояк, 56), Крунич (Менало, 67), Превляк.

Финляндия – Градецки, Вяйсянен, Хямяляйнен, Иванов (Араюури, 80), О`Шонесси, Шюллер, Луд (Уронен, 76), Камара, Райтала, Форсс (Ниссиля, 46), Пукки (Йенсен, 80).

Предупреждения: Пьянич (24), Прцич (83).

Удаление: Райтала (37).

Франция – Казахстан 8:0

Голы: 1:0 – 6 Мбаппе, 2:0 – 12 Мбаппе, 3:0 – 32 Мбаппе, 4:0 – 55 Бензема, 5:0 – 59 Бензема, 6:0 – 75 Рабьо, 7:0 – 84, пенальти Гризманн, 8:0 – 87 Мбаппе.

Франция – Льорис, Кунде, Эрнандес (Лангле, 80), Упамекано, Эрнандес, Канте (Тчуамени, 72), Рабьо, Коман (Павар, 79), Мбаппе (Бен-Йеддер, 88), Гризманн, Бензема (Диаби, 71).

Казахстан – Покатилов, Алип, Марочкин, Быстров (Каиров, 84), Ерланов, Тапалов (Байтана, 68), Тайкенов, Куат, Жарынбетов, Аймбетов (Жаксылыков, 60), Омиртаев (Васильев, 60).

Предупреждения: Омиртаев (51), Бензема (52), Васильев (83).

Турция – Гибралтар 6:0 (3:0, 3:0)

Норвегия – Латвия 0:0 (0:0, 0:0)

Черногория – Нидерланды 2:2

Голы: 0:1 – 25, пенальти Депай, 0:2 – 54 Депай, 1:2 – 82 Вукотич, 2:2 – 86 Вуйнович.

Черногория – Шаркич, Савич, Радунович, Вуячич, Томашевич (Раичкович, 80), Осмайич, Вукчевич, Йовович (Вуйнович, 62), Хакшабанович (Вукотич, 69), Янкович (Божович, 69), Джурджевич (Бечирай, 62).

Нидерланды – Бейло, Думфрис, Блинд, ван Дейк, де Врей (де Лигт, 90), де Йонг (Гравенберх, 78), Вейналдум (Копмейнерс, 66), Классен, Данджума (Ланг, 78), Мален (Бергвейн, 46), Депай.

Предупреждения: Думфрис (42), Вуйнович (68), Савич (90).

Бельгия – Эстония 3:1

Голы: 1:0 – 11 Бентеке, 2:0 – 53 Карраско, 2:1 – 70 Сорга, 3:1 – 74 Азар.

Бельгия – Куртуа, Вертонген, Денайер, Кастань, Менье (Салемакерс, 63), Карраско (Мертенс, 71), Витцель, де Брюйне (де Кетеларе, 83), Ванакен, Азар (Азар, 63), Бентеке (Ориги, 84).

Эстония – Игонен, Тамм, Паскочий, Метс, Тенисте (Пури, 79), Крейда, Васильев (Соометс, 80), Оямаа (Синявский, 60), Поом, Аньер (Саппинен, 60), Зенев (Сорга, 67).

Предупреждение: Метс (14).

Уэльс – Беларусь 5:1

Голы: 1:0 – 2 Рэмзи, 2:0 – 20 Уильямс, 3:0 – 50, пенальти Рэмзи, 4:0 – 77 Дэвис, 4:1 – 87 Концевой, 5:1 – 89 Робертс.

Уэльс – Уорд (Хеннесси, 90), Дэвис, Робертс, Родон, Ампаду, Уилсон, Аллен, Джеймс (Робертс, 76), Рэмзи (Моррелл, 71), Бэйл (Джонсон, 46), Уильямс.

Беларусь – Черник, Швецов, Юденков (Концевой, 82), Наумов, Печенин, Седько (Антилевский, 60), Яблонский, Климович (Эбонг, 71), Селява, Золотов (Юзепчук, 71), Лисакович (Бахар, 81).

Предупреждения: Золотов (25), Ампаду (59), Антилевский (78), Эбонг (83).

Сборная Украины это игровое окно по календарю пропускала и вместо официального поединка сыграла спарринг с Болгарией. Игра завершилась со счетом 1:1, при том, что подопечные Петракова нанесли 36 ударов по воротам.