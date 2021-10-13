Как Украине выйти на чемпионат мира по футболу-2022: все расклады

Сборная Украины по футболу, упустив победу над Боснией и Герцеговиной в 8-м туре отбора на чемпионат мира-2022 существенно ухудшила шансы занять итоговое второе место в квинтете D. Первое место для Украины недостижимо: кроме победы в матче 16 ноября в Боснии, "желто-синим" нужен фантастический сценарий из двух подряд поражений Франции.

​Оставшиеся матчи в группе D:

13 ноября – Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция — Казахстан

16 ноября – Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия — Франция.

По регламенту команда, занявшая второе место в своей группе попадает в плей-офф, где сыграет стыковые матчи. При формировании таблицы учитываются такие критерии: разница забитых и пропущенных мячей, количеств забитых голов и результаты очных встреч. ​

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​Чтобы занять второе место, подопечным Петракова необходимо выигрывать 16 ноября. В этом случае Босния и Герцеговина будет третьей. Подвинуть Украину может Финляндия, если наберет минимум четыре очка в поединках против Франции и Боснии, что выглядит крайне маловероятно.

Если Украина сыграет вничью 16 ноября, то для выхода в стыковой турнир нам будет нужна ничья в матче Босния — Финляндия и непроигрыш Франции в матче с Финляндией. В любом другом случае украинцы пролетят мимо ЧМ-2020.

Поражение украинской сборной гарантировано оставляет ее за бортом мундиаля.

Как сообщал OBOZREVATEL, после игры Украина – Босния и Герцеговина Александр Петраков признался, какую ошибку он совершил в матче.