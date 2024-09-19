'Как последний день живет'. В России то, что сделала Навка, назвали 'мерзостью'

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка поддержала заявку российской фигуристки Алины Загитовой на грант в 74,8 млн рублей (~$817 000) на ледовое шоу "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Запрос 22-летней фигуристки составил 100% от суммы реализации проекта.

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"Молодец Алина, я рада за нее! Так понимаю, масштаб ее шоу большой. Конкуренция – двигатель прогресса. Я только за, Алина имеет на это право. Я поддерживаю ее в этом начинании. Как можно не поддерживать?" – сказала жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Такой поступок титулованной 49-летней фигуристки спровоцировал волну ярости у российских болельщиков. В комментариях слова Навки называют "мерзостью".

"Похоже, Навка и правда в доле... Возможно, что её процент даже выше. Очень надеюсь, что эта авантюра прогорит, даже не начавшись. Элита как последний день живёт, всё хапает и хапает, и всё им мало", "А потом эти же "селебрети" просят деньги перевести на операцию детям, пострадавшим от дронов жителям. Мерзость", "Молодец в чем? В том, что деньги клянчит как цыганка? Пусть ищет спонсоров или свои вкладывает", - не сдерживают эмоций юзеры.

Ранее Навка заявила, что ее ледовое шоу "История любви Шахерезады" является событием "международного масштаба". Гастроли в Индии пройдут с 18 по 20 октября в Ахмадабаде. Такой пафос со стороны титулованной фигуристки вызвал насмешки со стороны ее соотечественников.

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