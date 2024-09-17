Переплюнула Навку. Поступок уникальной российской фигуристки описали словами 'ох*енела девочка'.

Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова запросила 74 798 618 рублей (~$817 000) на ледовое шоу "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Запрос 22-летней фигуристки на грант к шоу составил 100% от суммы реализации проекта.

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В заявке, которая опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив, указано, что что общая сумма расходов равна размеру гранта.

Для сравнения, в последних заявках Евгения Плющенко (с Яной Рудковской), Татьяны Навки и Ильи Авербуха размер гранта составлял не больше 20% от расходов. Софинансирование они гарантировали найти самостоятельно.

Загитова является единственной в истории России и второй в мировой истории после Ким Ён А фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании ("Большой шлем").

Такое поступок Загитовой спровоцировал бурную реакцию у российский болельщиков. Фанаты называют спортсменку "охреневшей", и упрекают ее в наглости.

"Сдурела", "Охреневшая девочка", "Мне уже стыдно,что я болела за неё на Олимпиаде", "Совсем уже потеряла всякие берега безызбежная Алиночка", "Объективно: девушка вообще без фанбазы, обычные любители фигурного катания ее также уже подзабыли и при равных ценах на нее и Навку/Авера выберут вторых. Но наглости хватает выкатить шоу на 100% гос деньги", – пишут юзеры.

Также комментаторы из РФ высказывают предположение, что Загитовой готовят место новой любовницы Путина.

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