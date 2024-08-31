Жену Пескова высмеяли за 'событие международного масштаба'

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что ее ледовое шоу "История любви Шахерезады" в октябре будет представлено в Индии. Гастроли пройдут с 18 по 20 октября в Ахмадабаде. В главных ролях выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Иван Ригини, Егор Мурашов и другие спортсмены.

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49-летняя супруга главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, анонсируя это мероприятие, не поскупилось на эпитеты.

"Гастроли нашего шоу в Индии – это большое культурное событие международного масштаба. История и традиции каждого региона переплетаются в постановке с современными техническими решениями, спецэффектами и видеопроекциями высочайшего уровня. В каждом проекте Navka Show участвует команда всемирно известных фигуристов – благодаря каждому из них на льду происходит настоящая магия. Я рада, что сегодня Navka Show – это уже настоящий международный бренд", – сказала Навка.

Такой пафос со стороны титулованной фигуристки вызвал насмешки со стороны ее соотечественников.

"Навка уже не знает в какой стране освоить госбюджет", "Тоже индийских бюджетников нагонят?", "А че в Индии слыхали что есть такое фигурное катание?", "Гастроли нашего шоу в Индии – это большое культурное событие международного масштаба" -- Мирового. Межгалактического, я бы сказал", – стебутся юзеры.

Напомним, что Навка в декабре 2023 года презентовала циничное шоу на льду "Вечера на хуторе" по произведению украинского писателя Николая Гоголя. В спектакле нагло использовали украинские песни, которые перевели на русский язык. В частности, украли хит Кристины Соловий "Тримай", а также легендарную композицию "Ніч яка місячна".

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