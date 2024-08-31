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Жену Пескова высмеяли за "событие международного масштаба"

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
2,5 т.
Жену Пескова высмеяли за 'событие международного масштаба'

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что ее ледовое шоу "История любви Шахерезады" в октябре будет представлено в Индии. Гастроли пройдут с 18 по 20 октября в Ахмадабаде. В главных ролях выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Иван Ригини, Егор Мурашов и другие спортсмены.

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49-летняя супруга главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, анонсируя это мероприятие, не поскупилось на эпитеты.

"Гастроли нашего шоу в Индии – это большое культурное событие международного масштаба. История и традиции каждого региона переплетаются в постановке с современными техническими решениями, спецэффектами и видеопроекциями высочайшего уровня. В каждом проекте Navka Show участвует команда всемирно известных фигуристов – благодаря каждому из них на льду происходит настоящая магия. Я рада, что сегодня Navka Show – это уже настоящий международный бренд", – сказала Навка.

Жену Пескова высмеяли за "событие международного масштаба"

Такой пафос со стороны титулованной фигуристки вызвал насмешки со стороны ее соотечественников.

"Навка уже не знает в какой стране освоить госбюджет", "Тоже индийских бюджетников нагонят?", "А че в Индии слыхали что есть такое фигурное катание?", "Гастроли нашего шоу в Индии – это большое культурное событие международного масштаба" -- Мирового. Межгалактического, я бы сказал", – стебутся юзеры.

Жену Пескова высмеяли за "событие международного масштаба"
Жену Пескова высмеяли за "событие международного масштаба"
Жену Пескова высмеяли за "событие международного масштаба"
Жену Пескова высмеяли за "событие международного масштаба"
Жену Пескова высмеяли за "событие международного масштаба"
Жену Пескова высмеяли за "событие международного масштаба"
Жену Пескова высмеяли за "событие международного масштаба"

Напомним, что Навка в декабре 2023 года презентовала циничное шоу на льду "Вечера на хуторе" по произведению украинского писателя Николая Гоголя. В спектакле нагло использовали украинские песни, которые перевели на русский язык. В частности, украли хит Кристины Соловий "Тримай", а также легендарную композицию "Ніч яка місячна".

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