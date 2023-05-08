'К сожалению...' В России рассказали о ситуации с возвращением в турниры УЕФА

Европейский футбольный союз (УЕФА) якобы не заинтересован в переходе российских команд в азиатские соревнования. При этом представители страны-агрессорки могут пойти на такой шаг в том случае, если в ближайшее время получат сигналы о невозможности скорого восстановления в международных турнирах.

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Об этом в порталу "РБ Спорт" заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Он отметил, что его организация продолжает диалог с УЕФА, но европейские функционеры пока не видят возможности возвращения команд из РФ в свои турниры.

"К сожалению, на сегодняшний день команды РФС отстранены от соревнований, проводимых под эгидами УЕФА и ФИФА. Ведется работа, мы ожидаем определенных подвижек. Ситуация очень непростая. Есть определенное политическое давление на другие федерации, на УЕФА. Наш возможный уход – просто инструмент достижения какой-то цели. У нас есть определенная договоренность с УЕФА: если они не увидят в относительно ближайшие сроки возможности возвращения России в соревнования под их эгидой, то мы совместно будем продумывать вопрос о смене конфедерации", – сказал генсек РФС.

Ранее Митрофанов обвинил УЕФА в том, что в Ньоне "слишком быстро" приняли решение об отстранении команд из России после начала войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев со словами "Европа – это наше" выступил против выхода России из УЕФА.

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