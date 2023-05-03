'Европа – это наше': легенда 'Спартака' заявил, что если Россия 'залезет в Азию', то 'оттуда уже не выберется'

Легендарный вратарь московского "Спартака" Ринат Дасаев выступил против выхода России из Европейского футбольного союза (УЕФА) и переходе страны в Азию. По словам вице-чемпиона Европы 1988 года под руководством Валерия Лобановского, если РФ решится на такой шаг, то в будущем ей будет трудно вернуться назад.

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Об этом Дасаев заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Бывший страж ворот сборной СССР выразил сожаление из-за отстранения российских команд от турниров УЕФА и добавил, что возвращения в европейские соревнования "может быть, пару лет придется подождать".

"Думаю, лезть в Азию не надо. Если мы туда сейчас залезем, оттуда уже не выберемся и в Европу уже не попадем. Переходить туда не надо, потому что Европа – это наше. Дай Бог, что это все скоро закончится и мы вернемся. Может быть, пару лет придется подождать. Товарищеские матчи сборной? Естественно. Надо проверять молодых ребят и играть товарищеские матчи с любым соперником", – сказал Дасаев.

Отметим, что в Российском футбольном союзе (РФС) пожаловались на "непримиримую позицию" УЕФА и вновь заговорили о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Как сообщал OBOZREVATEL, РФС упрекнул УЕФА в том, что европейские чиновники "слишком быстро" приняли решение об отстранении россиян от международных турниров после вторжения РФ в Украину.

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