К Ахметову нельзя с таким обращаться. Сабо предположил, почему уволили главного тренера 'Шахтера'

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо предположил, что причиной увольнения главного тренера донецкого "Шахтера" Йгора Йовичевича мог стать финансовый вопрос. По мнению бывшего наставника сборной Украины, президент "горняков" негативно относится к просьбам о повышении заработной платы.

"Думаю, Йовичевич требовал повышения зарплаты, а к Ахметову нельзя обращаться с денежными вопросами, он сам знает, когда и кому поднять. Ахметов сразу отвергает таких людей", – цитирует Сабо СЭ.

Как сообщал OBOZ.UA, "Шахтер" 1 июля объявил о расторжении контракта хорватом. 49-летний уроженец Загреба возглавил "оранжево-черных" в июле прошлого года, подписав двухлетний договор. Тогда Йовичевич заменил итальянского специалиста Роберто Де Дзерби, став 35-м наставником донецкой команды.

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3 июля новым главным тренером донецкого "Шахтера" стал нидерландец Патрик ван Леувен. 54-летний специалист подписал соглашение с "горняками" сроком на два года.

16 октября нидерландец был отправлен в отставку из-за неудачного начала старта нового футбольного сезона. Нидерландский специалист принял команду 3 июля нынешнего года и успел провести с "оранжево-черными" 12 матчей во всех турнирах.

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