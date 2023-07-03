'Шахтер' назвал нового главного тренера

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" стал нидерландец Патрик ван Леувен. 54-летний специалист подписал соглашение с "горняками" сроком на два года.

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Об это информирует официальный сайт "оранжево-черных". Контракт ван Леувена с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2025 года. Он стал 36-м тренером в истории клуба.

В прошлом сезоне нидерландец руководил луганской "Зарей", которую привел к бронзовым наградам Премьер-лиги. Как тренер провел 30 матчей в чемпионате Украины: 20 побед, 4 ничьих, 6 поражений (разница мячей: 61-34). Признан лучшим тренером УПЛ сезона-2022/23 по итогам анкетирования клубов.

Это второй приход ван Леувена в "Шахтер". До этого он семь лет – с 2006-го по 2013-й – руководил академией донецкого клуба. Будучи главным тренером тель-авивского "Маккаби", выиграл с этой командой свой единственный трофей в карьере – кубок Израиля.

Напомним, накануне "Шахтер" объявил об отставке хорватского специалиста Игора Йовичевича, с которым стал чемпионом Украины и дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

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