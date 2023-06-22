Известный футбольный комментатор серьезно пострадал от взрыва в многоэтажке в Киеве

Известный футбольный комментатор Роберто Моралес пострадал от взрыва в Киеве в ночь на 22 июня. Журналист, который сейчас находится в рядах ВСУ, остался без квартиры.

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Об этом сам Моралес написал на своей странице в социальной сети Facebook. Он опубликовала снимок дома по улице Малышко, 33, в котором произошел взрыв бытового газа, из-за чего в буквальном смысле снесло несколько этажей.

"Малышко, 33. Мой дом, квартиры уже нет. PS. 5375411422236385 – карточка для помощи", – сообщил Моралес.

5 мая Роберто заявил, что присоединился к ВСУ. "Я оказался на Житомирщине и уже являюсь военнослужащим Вооруженных сил Украины. Что ж, вторая каденция. Все должно быть хорошо и, в первую очередь, все должно быть Украина", – обратился он к соотечественникам.

Напомним, в Киеве в ночь на 22 июня прозвучал мощный взрыв. По словам, столичных властей, в доме на улице Малышко произошел взрыв газа в 16-этажке, в результате чего было разрушено шесть квартир. По состоянию на 12:30 известно о трех погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате взрыва в Киеве 22 июня вещи из дома на улице Малышко находили в нескольких сотнях метров.