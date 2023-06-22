Взрыв газа в многоэтажке в Киеве: вещи из дома находили в нескольких сотнях метров. Фоторепортаж

Специалисты ГСЧС продолжают спасательные работы в многоэтажке Киева, где ночью 22 июня произошел взрыв. В частности, из-за угрозы обрушения стены был задействован спецотряд спасателей.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Кроме того, для поиска пострадавших были задействованы служебные собаки (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, в Днепровском районе Киева на улице Малышко около 3:40 прогремел взрыв в многоэтажном доме. В результате было фактически разрушено несколько квартир. Предварительно, погибли два человека, а еще 5 пострадали.

Бойцы ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и сразу же начали тушить пожар, а потом приступили к поисково-спасательным работам. Для этого привлекали служебных собак.

Позже из-за угрозы обвала конструкций поврежденного дома спасательные работы временно приостанавливали, пока на место происшествия не прибыл спецотряд ГСЧС. Специалисты начали осмотр завалов для того, чтобы понять можно ли продолжать разбирать части дома. Пока работа спасателей не окончена.

По словам нашего журналиста, сила взрыва была такой, что вещи из дома находили даже в нескольких десятках метров от места происшествия.

Напомним, в Киеве ночью четверга, 22 июня, начался сильный пожар в многоэтажке недалеко от станции метро "Черниговская", перед этим местные жители слышали громкий взрыв. В результате происшествия был поврежден многоэтажный жилой дом. По словам мэра Киева, спасатели продолжают разбирать завалы в доме, в котором ночью, 22 июня, произошел взрыв. По предварительной информации, погибли два человека, на месте продолжаются поисковые работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке в Днепровском районе Киева. По предварительной информации, в одной из квартир произошел взрыв газа.

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