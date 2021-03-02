В России пропавший чемпион Олимпиады найден мертвым

Олимпийский чемпион-1980 в командном троеборье по конному спорту Александр Блинов, пропавший 9 февраля в Подмосковье, найден мертвым.

До этого около месяца местонахождение Блинова оставалось неизвестным.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-секретаря Федерации конного спорта России (ФКСР) Екатерину Зобову, тело бывшего спортсмена было обнаружено 2 марта неподалеку от конюшни в деревне Андреевское.

Напомним, что утром 9 февраля Александр должен был поехать на автобусе из села Андреевское до Можайска в банк оформить пенсионную карту.

Последний раз дочка Анастасия с ним разговаривала в 9:29. В 19 часов женщина попыталась позвонить отцу, но трубку никто не взял. На следующий день телефон уже не работал.

"Позвонила в банк, где мне сообщили, что карта не выдана, значит, папа там не был", – отметила Анастасия, добавив, что серьезных проблем со здоровьем у мужчины не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом прошлого года чемпион Олимпиады 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий пропал без вести в подмосковном городе Руза.