Итальянский аналитик стал тренером сборной Украины по футболу

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подписала контракт с 32-летним итальянским аналитиком Луиджи Ночентини. Известный специалист вошел в тренерский штаб сборной Украины по футболу.

Ночентини в национальной команде будет заниматься анализом тактико-технических характеристик игроков. С 2015 по 2018 года работал помощником Маурицио Сарр в "Эмполи" и "Наполи", а в 2019-м был частью системы мадридского "Реала". Прошлый сезон Ночентини провел в Украине, в качестве одного из тренеров "Днепр-1".

В обязанности нового тренера будет входить наблюдение и сбор информации о кандидатах в национальную и молодежную сборных, а также координация подготовки всех юношеских сборных Украины, отмечается в сообщении пресс-службы УАФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о границах возможностей "сине-желтой" команды.

Кроме того, стало известно, с кем сыграет национальная команда перед стартом на чемпионате Европы-2020.