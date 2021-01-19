Сборная Украины по футболу проведет три матча перед Евро-2020: названы соперники и даты

Сборная Украины по футболу перед выступлением на чемпионате Европы-2020 (11 июня 2021 – 11 июля 2021) сыграет три товарищеских матча.

Соперниками подопечными Андрея Шевченко станут команды Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

Все поединки "сине-желтые" проведут дома.

Отметим, что с Бахрейном украинская команда ранее никогда не встречалась. Игра против североирландцев должна была состояться 1 июня 2020 года, а против киприотов 25 мая. Обе встречи были отменены из-за пандемии коронавируса в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко, отвечая на вопрос про границу возможностей национальной команды на чемпионате Европы-2020, признался, что ставит перед подопечными очень высокие задачи.