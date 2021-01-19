Шевченко рассказал о границах возможностей сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, отвечая на вопрос про границу возможностей национальной команды на чемпионате Европы-2020, признался, что ставит перед подопечными очень высокие задачи.

По словам наставника, очень важно, чтобы наши ведущие игроки были готовы на 100%.

"Мы будем подымать планку очень высоко. Я думаю задача для нас всех стоит – это выйти из группы. Вот только закончил смотреть "Вест Хэм". Андрей Ярмоленко как раз вышел и отдал голевую передачу, это очень хороший звоночек для нас. Я слежу за выступлениями Малиновского , Зинченко . Уже начали работу "Динамо" и "Шахтер". Ряд мои помощников поедут в Турцию на просмотров кандидатов не только для национальных команд. Будем касаться большего – будем смотреть перспективу нашей молодежи (15-16 лет). Взяли специального человека в штаб, который будет это координировать", – заявил Шевченко в эфире Youtube-канала "Футбол"

Андрей Николаевич признался, что планы подготовки уже давно составлен.

"Но как показал прошлый год, даже если мы строим планы, мы должны уметь ко всему адаптироваться. График нашей работы был составлен давно, и даже если будут какие-то изменения, я не вижу в этом проблемы. Самое главное - это здоровья наших игроков. Если они приедут без травм, то мы найдем и время на подготовку, и УАФ сделает все, чтобы команда была готова", – подытожил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко занял 17-е место в рейтинге лучших футбольных тренеров за последнее десятилетие по версии Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).