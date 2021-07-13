Италия – Аргентина: УЕФА предложили организовать дуэль чемпионов Европы и Америки

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) предложила своим европейским коллегам из УЕФА организовать дуэль чемпионов двух континентов. Ранее Аргентина с минимальным счетом обыграла Бразилию в финале Кубка Америки, а Италия одолела Англию в серии пенальти в решающем поединке Евро-2020.

Об этой инициативе сообщил журналист Сезар Луис Мерло на своей странице в Twitter. По его словам, из-за слишком плотного графика матчей это противостояние сложно будет провести в 2021 году, поэтому речь, скорее всего, идет о 2022-м.

Напомним, что аргентинцы были небольшими аутсайдерами в игре с Бразилией, но сумели завоевать трофей благодаря точному удару Анхеля Ди Марии на 22-й минуте. Пятикратные чемпионы мира создали много моментов, но так и не забили, позволив Лионелю Месси выиграть первый крупный турнир со своей национальной командой.

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Что касается финала Евро-2020, то основное и дополнительное время поединка закончилось вничью 1:1, в результате чего игра перешла в серию пенальти. В ней удачливее оказались итальянцы, которые во второй раз в истории подняли над головой этот трофей.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые звание лучшего игрока чемпионата Европы было вручено голкиперу. Обладателем награды стал страж ворот "скуадры адзурры" Джанлуиджи Доннарумма.