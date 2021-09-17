Испанский клуб совершил впечатляющий камбэк в матче Лиги Европы с семью голами. Видео

"Бетис" одержал волевую домашнюю победу над "Селтиком" в первом туре группового этапа Лиги Европы. Поединок между командами закончился со счетом 4:3.

Шотландский гранд отличился дважды уже к 27-й минуте. Сначала Альбиан Айети замкнул фланговый прострел партнера по команде, а затем он же заработал пенальти, который реализовал Йосип Юранович.

Уже в следующей атаке "Селтик" мог снять практически все вопросы о победителе встречи, но "кельты" не реализовали выход один на один и были тут же наказаны за расточительность. "Бетис" ответил гостям двумя голами, забитыми в течение трех минут с 32-й по 35-ю.

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После перерыва клуб из Севильи повторил свой трюк из первого тайма, дважды поразив ворота шотландцев с 51-й по 53-ю минуты. Это и принесло испанской команде яркую победу в матче. Все, на что сподобились игроки "Селтика", – один гол уже в концовке второй половины.

Кроме этих двух команд в группе G играют "Байер" и "Ференцварош". В первом туре немецкий клуб одержал победу с минимальным счетом 2:1.

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