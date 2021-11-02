Испанские СМИ поиздевались над украинскими фамилиями футболистов "Динамо" перед игрой с "Барселоной" в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" стало жертвой безграмотности испанских журналистов перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов. Работники СМИ с ошибками написали фамилии футболистов, пытаясь предсказать состав чемпиона Украины на встречу против "Барселоны".

Издание Sport.es уверено, что в старте "Динамо" на "Олимпийский" выйдет Шпаренко, а не Шапаренко, а на замену вместо Бойко и Нещерета смогут выйти Бейко и Нещерат.

Видео дня

Также в составе оказался Виталий Миколенко, хотя накануне главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу рассказал, что защитник травмирован и точно не будет играть в Киеве против каталонцев.

Подобным ляпом отметилось и Mundo Deportivo. В оборону журналисты поставили некого Сиорту (речь идет об Александре Сироте).

В свете этих ошибок тактические просчеты работников испанских СМИ уже не выглядят такими страшными.

Так, Mundo Deportivo вдруг решило, что Цыганков будет играть на левом фланге, а Де Пена на правом, хотя они всегда в матчах выступают наоборот.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра "Динамо" – "Барселона" начнется в 22:00. Уже опубликован список телеканалов, которые ее покажут.