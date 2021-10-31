Лидер "Динамо" не сыграет с "Барселоной" и пропустит матч сборной Украины

Лидер защиты киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко пропустит две недели из-за травмы приводящей мышцы, сообщил на пресс-конференции после игры с "Мариуполем" главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу. 22-летний футболист не сыграет в ближайшем поединке Лиги чемпионов против каталонской "Барселоны" (вторник, 2 ноября).

Также под вопросом участие левого защитника в матче отбора на чемпионат мира по футболу между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Встреча запланирована на 16 ноября.

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Исходя из этой ситуации Луческу в матче 13-го тура УПЛ с "Мариуполем" вместо Миколенко на его позицию выпустил Артема Шабанова.

"Я хотел посмотреть, кто еще может сыграть на его позиции, если вдруг Караваев не сможет или устанет", – прокомментировал свой выбор румынский тренер.

Отметим, что Миколенко выступает за "Динамо" с 2016 года. За это время во всех турнирах провел 133 матча, в которых забил 7 голов и отдал 20 результативных передач.

Напомним, что главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков заявил, что уже не рассчитывает на Миколенко в ближайших играх.