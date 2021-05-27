Испанские СМИ назвали судьбу Лунина в "Реале"

Авторитетная испанская газета Marca, которая часто делится инсайдами о ситуации в "Реале", рассказала о будущем футболистов мадридцев в летнее межсезонье. По информации издания, украинский голкипер Андрей Лунин останется в клубе.

На сайте информагентства было опубликовано командное фото "сливочных", на котором игроки были отмечены тремя цветами: зеленым (останутся), желтым (могут уйти) и красным (точно уйдут). Отмечается, что наш соотечественник будет и в дальнейшем выполнять функции второго голкипера.

"Позиция голкипера в "Реале" укомплектована хорошо. Первым номером в команде безоговорочно является Тибо Куртуа, который стал одним из лучших приобретений мадридцев в последние годы. У Лунина, его сменщика, практически не было шансов, но в клубе ожидают, что Андрей будет продолжать развиваться, чтобы в какой-то момент стать основным вратарем", – написано о судьбе украинца.

Напомним, что Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года и с тех пор провел всего один официальный матч за мадридцев. Выйдя на матч Кубка Испании против "Алькояно", наш соотечественник пропустил два гола и не смог спасти команду от сенсационного поражения.

До этого Андрей на протяжении двух лет выступал за "Леганес", "Вальядолид" и "Реал Овьедо" на правах аренды.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали клубы, которые заинтересованы в приобретении Лунина.