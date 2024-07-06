Как Испания сдала главный экзамен Евро-2024: тактический обзор четвертьфинала с Германией

Пожалуй, самый красивый матч этого Евро уже сыгран – его выдали Испания и Германия. Настоящие бои на поле, красота от вратарей, персональная дуэль Ольмо и Гюндогана. Мы желали удовольствия от футбола и получили его. А главное – Испания сдала свой главный экзамен на турнире, пройдя Бундестим 2:1. OBOZ.UA рассказывает обо всех деталях главного матча чемпионата Европы.

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Стартовые составы

Германия: Нойер - Киммих, Рюдигер, Та, Раум - Джан, Кроос - Сане, Гюндоган, Мусиала - Хаверц

Испания: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Родри, Педри, Руис – Ямал, Мората, Уильямс

Первый тайм. Изучение лимитов соперника

От этой игры все ожидали борьбы на каждом клочке поля – и больше всего борьбы было в самом центре. Немцы сносили испанцев одного за другим и пострадал Педри: он дважды получил по ногам от Крооса, полузащитник не смог продолжить игру, замена произошла уже на 6-й минуте. Немцы вышли охотиться на индивидуальности, Рюдигер против Ольмо даже желтую заработал своим подкатом. В первые 15 минут не было футбола – лишь попытка показать, что на домашнем Евро Бундестим будет выгрызать победу всеми методами.

Ставка на жестокость сработала идеально – испанцы половину первого тайма не могли собраться. Организованных продвижений не было, забросы завершались обрезками, а удары были не в створ ворот. Германия в обороне играла 4-3-3, из-за чего Фурия Роха была вынуждена искать начало атаки через вратаря. Обе команды опасались потерять мяч в неудобной позиции, однако постоянно рисковали и много били. Как только моральные силы выровнялись, началась игра стратегий.

Настоящая изюминка немцев в первом тайме – Гюндоган и его видение поля. Через центровый мяч быстро переводили между флангами, также время от времени он искал забега Хаверца. Кай имел классную возможность, но слабый удар не стал проблемой для Симона. Нагельсманн прекрасно понимал главные угрозы испанцев – и лишил их быстрых атак. Ямал и Уильямс, известные своими качествами на флангах, были вынуждены играть в обыгрыш. В таком случае их встречали Киммих и Раум – в противостоянии с ними оба вингера проигрывали глазные дуэли. Ответ на закрытость флангов – низкая позиция Мораты, теперь он стал диспетчером атак своей команды.

Первый тайм – это об изучении лимитов соперника. Мы увидели несколько красивых обыгрышей и подкатов, сборные даже обменялись ударами в створ (очень опасные были у Хаверца и Ольмо). Эти 45 минут больше всего запомнились особой жаждой победы от футболистов обеих команд. А чем ближе был перерыв – тем больше они начали охотиться на коварный гол. Не удалось, отдыхать пошли с нулями на табло. Но страсти разогрелись до жарких показателей.

Второй тайм. Все пошло так, как должно было быть

Испания стала более активной игрой на чужой половине поля. Роль Мораты в этом эпизоде вышла на первое место, когда Альваро подхватил мяч у центра поля. Гол – классическое использование сильных качеств трех футболистов. Нападающий выкатил великолепный разрезной пас на Ямала, он прострелил не вдоль, а обратно на Ольмо. Привычный удар низом с наката – то, чем испанец известен всей Европе. У Нойера не было шансов.

Нагельсманн и де ла Фуэнте после перерыва делали очень точно среагировали выходом свежих игроков. У немцев произошло качественное обновление обоих флангов, а затем еще и вышел Фюлькруг. Фурия Роха пыталась закрывать ему пространство и мяч некоторое время мог получить только Хаверц. После пропущенного гола свеженькие Андрих и Вирц стали адресатами контратак Бундестим, добавив присутствие не только в центре атаки.

Когда таймер показал 60 минуту, кардинально изменились тактики обеих сборных. Германия отдала инициативу свежим игрокам, а у Испании появилось свободное место на поле. Главные изменения в рисунках – Вирц оттеснил Крооса в защиту и взял на себя всю работу впереди. Увеличилось количество ударов и навесов, которые было на кого выполнять: голова Фюлькруга постоянно искала встречу с мячом. Это было красивое противостояние высоких нападающих с такими же Норманном и Ляпортом. Отчаянные штурмы владений Симона в ответ дали зоны, активно заигранные Уильямсом и новеньким Торресом.

Последние минуты – ошибочные действия Испании. Они слишком прижались, много действовали через вратаря и только отражались. Нойер вышел до центрального круга, поэтому вообще вся команда немцев была у чужих ворот со спринтами Мюллера. Оборонительная схема пиренейцев работала все хуже – и Вирц добился своего голевого момента. Куча штурмов утомили красных и усыпили их внимательность, а Бундестим подошла слишком близко и затолкала мяч в ворота. Игра возникла и продолжилась.

Экстратаймы. Обмен убийственными моментами

Это были идеальные экстратаймы для такого матча. Сплошная борьба, жесткие стыки, травмы, карточки и удаления, обмен невероятными ушибами и сейвы голкиперов. Испанцы наконец-то смогли наладить завершение моментов: только после 100 (!) минуты наконец-то появилось четкое взаимодействие в финальной трети силами Оярсабаля и Торреса. Немцы давили многочисленными контратаками. Кульминацией хозяев Евро стали два момента: рука Кукурельи и удар Фюлькруга, где потянул вратарь. Но и их было недостаточно для преимущества – сверхнадежный Рюдигер проиграл единственный момент матча и позволил Мерино забить на последних секундах. Испания отправляется дальше в самом красивом стиле и теперь их точно не остановить.