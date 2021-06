Лотар Маттеус предсказал, чем закончится матч Украина – Швеция

Легендарный экс-футболист сборной Германии Лотар Маттеус, являющийся рекордсменом по числу матчей проведенных за национальную команду, уверен, что Украине не по силам пройти Швецию. Бывший капитан Бундести дал свои прогнозы на поединки 1/8 финала Евро-2020.

По мнению 60-летнего специалиста , украинские футболисты уступят в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. В основное и дополнительное время голов забито не будет, сообщает Twitter Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Также по мнению Маттеуса в четвертьфинал пройдут сборные Испании, Франции, Италии, Бельгии, Дании, Нидерландов и Германии.

Lothar Matthäus' predictions for the last 16 games [📸 Bild] pic.twitter.com/RgCSRG8Nq6