Лотар Маттеус предсказал, чем закончится матч Украина – Швеция

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Лотар Маттеус

Легендарный экс-футболист сборной Германии Лотар Маттеус, являющийся рекордсменом по числу матчей проведенных за национальную команду, уверен, что Украине не по силам пройти Швецию. Бывший капитан Бундести дал свои прогнозы на поединки 1/8 финала Евро-2020.

Лотар Маттеус

По мнению 60-летнего специалиста , украинские футболисты уступят в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. В основное и дополнительное время голов забито не будет, сообщает Twitter Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

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Также по мнению Маттеуса в четвертьфинал пройдут сборные Испании, Франции, Италии, Бельгии, Дании, Нидерландов и Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020, благодаря победе Швеции над Польшей в заключительном туре.

Рейтинг третьих мест Евро-2020.

После матча украинские болельщики не смогли сдержать эмоций, устроив "взрыв" в соцсетях.

Реакция соцсетей на выход Украины в плей-офф.

Отметим, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Все пары плей-офф Евро-2020.
Евро-2020Сборная Украины по футболусборная Швеции по футболу