'Интер' – 'Милан': где смотреть онлайн полуфинал Лиги чемпионов

Итальянские "Милан" и "Интер" во вторник, 16 мая, встретятся в ответном матче полуфинального противостояния в Лиге чемпионов. Сине-черная команда убедительно выиграла первую игру 2:0 и теперь их красно-черному сопернику необходимо совершить чудо, чтобы пробиться в решающий поединок турнира.

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Поединок примет легендарный стадион "Джузеппе Меацца". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ также запланирован и на платформе Volia TV.

Фаворитом поединка считаются номинальные хозяева поля. Ставки на победу "Интера" в основное время принимаются с коэффициентом 2,15. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех "Милана" достигают уровня 3,40.

Аналитики не имеют сомнения, в том, что финалистом Лиги чемпионов будет "Интер". На это событие предлагается индекс 1,05.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий испанского клуба "Райо Махадаонда" Роман Зозуля возмутился тем, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко сидел рядом со знаменитым сербским теннисистом Новаком Джоковичем на матче Лиги чемпионов "Милан" – "Интер".

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