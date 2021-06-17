"Инфаркт и валидол": реакция соцсетей на победу Украины на Евро-2020

Украинские болельщики не смогли сдержать эмоций, комментируя в социальных сетях результат матча нашей сборной во 2-м туре чемпионата Европы по футболу-2020. Игра в Бухаресте против сборной Македонии завершилась со счетом 2:1.

Фанаты у себя в аккаунтах поздравляют любимую команду с победой и отмечают, что второй тайм был очень напряженный.

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Пользователи отмечают великолепную игру Андрея Ярмоленко.

В комментариях радуются победе

В тоже время украинцы недовольны отношением к игре после перерыва

В социальных сетях в очередной раз подчеркнули увлекательность матчей с участием Украины.

Не остались равнодушными к футболу и украинские чиновники.

Напомним, что после игры Андрей Ярмоленко отжег на пресс-конференции с бутылками титульных спонсоров.

Свой заключительный матч группового этапа Украина проведет 21 июня против Австрии. Уже опубликованы расклады, как нашей сборной выйти в плей-офф.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".