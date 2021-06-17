"Инфаркт и валидол": реакция соцсетей на победу Украины на Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Украинские болельщики

Украинские болельщики не смогли сдержать эмоций, комментируя в социальных сетях результат матча нашей сборной во 2-м туре чемпионата Европы по футболу-2020. Игра в Бухаресте против сборной Македонии завершилась со счетом 2:1.

Фанаты у себя в аккаунтах поздравляют любимую команду с победой и отмечают, что второй тайм был очень напряженный.

"Чотири інфаркти, 183 сивих волосини і 2 упаковки валідолу".
"Виграли на чемпіонаті Європи вперше з 2012 року".
Видео дня

Пользователи отмечают великолепную игру Андрея Ярмоленко.

"Найкращий гравець цього турніру прямо зараз - це Ярмола!".

В комментариях радуются победе

"Первая победа на Евро 2020 и она была прогнозирована и важна".
"Всех с победой!".

В тоже время украинцы недовольны отношением к игре после перерыва

"На второй тайм вышла банда пижонов".
"Всіх вітаю з перемогою!".

В социальных сетях в очередной раз подчеркнули увлекательность матчей с участием Украины.

"Вот почему матчи сборной Украины такие интересные?".
"Матч просто бомба".
"Перемога збірної України".

Не остались равнодушными к футболу и украинские чиновники.

Спикер Верховной Рады поздравил всех украинцев.
Юзеры постят мемы
"Щиро вітаю кожного українця!".

Напомним, что после игры Андрей Ярмоленко отжег на пресс-конференции с бутылками титульных спонсоров.

Андрей Ярмоленко

Свой заключительный матч группового этапа Украина проведет 21 июня против Австрии. Уже опубликованы расклады, как нашей сборной выйти в плей-офф.

Украина победила Северную Македонию

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Группы Евро-2020.
Календарь плей-офф Евро-2020.
Евро-2020Украина - Северная МакедонияСборная Украины по футболу