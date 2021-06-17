"Инфаркт и валидол": реакция соцсетей на победу Украины на Евро-2020
Украинские болельщики не смогли сдержать эмоций, комментируя в социальных сетях результат матча нашей сборной во 2-м туре чемпионата Европы по футболу-2020. Игра в Бухаресте против сборной Македонии завершилась со счетом 2:1.
Фанаты у себя в аккаунтах поздравляют любимую команду с победой и отмечают, что второй тайм был очень напряженный.
Пользователи отмечают великолепную игру Андрея Ярмоленко.
В комментариях радуются победе
В тоже время украинцы недовольны отношением к игре после перерыва
В социальных сетях в очередной раз подчеркнули увлекательность матчей с участием Украины.
Не остались равнодушными к футболу и украинские чиновники.
Напомним, что после игры Андрей Ярмоленко отжег на пресс-конференции с бутылками титульных спонсоров.
Свой заключительный матч группового этапа Украина проведет 21 июня против Австрии. Уже опубликованы расклады, как нашей сборной выйти в плей-офф.
Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".