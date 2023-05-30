В поддержку Украины. Зинченко и Шевченко организовывают матч звезд в Лондоне

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко присоединился к команде послов фандрейзинговой платформы UNITED24. Александр вместе со своим бывшим тренером по сборной Украины Андреем Шевченко инициировали благотворительный матч Game4Ukraine с участием звезд мирового футбола в Лондоне.

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Игра состоится 5 августа на домашнем стадионе "Челси" – Стемфорд Бридж. Ее цель – собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Шевченко и Зинченко станут капитанами синей и желтой команд.

В матче будут участвовать как и известные игроки современности, так и легенды футбола.

"Я поддерживаю инициативу Андрея Шевченко и Александра Зинченко по поводу проведения благотворительного матча в Лондоне. Game4Ukraine на Стемфорд Бридж – это возможность для мирового футбольного сообщества объединиться, продемонстрировать свою солидарность и помочь Украине, помочь нашим детям вернуться за школьные парты, а также снова привлечь внимание всего мирового общества к войне", - прокомментировал такую инициативу президент Украины Владимир Зеленский.

Имена футболистов, которые примут участие в Game4Ukraine, будут появляться на сайте UNITED24 и Game4Ukraine. Бесплатную трансляцию матча для украинцев обеспечит медиасервис MEGOGO. Для тех, кто не сможет присоединиться к матчу вживую, но хочет поддержать благотворительный сбор, предусмотрена опция пожертвования 240 гривен — таким образом можно принять участие в розыгрыше футболок, в которых игроки выйдут на поле, а затем оставят на них свои автографы.

Напомним, что Михаило-Коцюбинский лицей был обстрелян русскими войсками 4 марта 2022 года. Ракета прошла через второй и первый этажи.

К счастью, люди были в укрытии и не пострадали. Однако от самого здания мало что осталось. Крыша разрушена почти на 90%, половина окон выбита, полностью уничтожены кабинеты информатики, физики, химии, подсобные помещения. Другое попадание было по спортивной площадке.

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