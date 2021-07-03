Игрок "Сокола" рассказал, с каким счетом закончится матч Украина – Англия

Нападающий "Сокола" Андрей Михнов уверен, что встреча 1/4 финала между Украиной и Англией завершится победой наших футболистов в серии 11-метровых ударов. Прогноз известного украинского хоккеиста опубликовал официальный сайт Украинской хоккейной лиге.

По мнению Михнова, англичане соперник посерьезней, чем Швеция, но игры на этом Евро показали, что любая команда может обыграть любую. Как пример, Михнов привел поражение фаворитов: Францию и Бельгию.

"Думаю, что при такой же самоотдаче и желании, как в матче со Швецией, и, конечно, веры в свои силы, плюс выполнении поставленной задачи на этот матч, сборная Украины пройдет в полуфинал. Думаю, что в основное время закончим 1:1 и по пенальти Украина выиграет этот матч", – сказал Михнов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, игра Украина – Англия состоится 3 июля в 22:00 в столице Италии.

Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут матч, а также прогноз букмекеров.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Ранее украинский тренер юношеской академии английского клуба "Чарльтон" Сергей Балтача рассказал, как победить сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020