Франция – Швейцария: смотреть онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Евро-2020

В понедельник, 28 июня, сборные Франции и Швейцарии сыграют в 1/8 финала Евро-2020. Победитель этой пары в следующем раунде столкнется с Хорватией или Испанией.

Поединок пройдет на Национальном стадионе в Бухаресте, начало в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию встречи.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Евро-2020. 1/8 финала

"Национальный стадион", Бухарест

Главный арбитр: Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина)

Арбитр VAR: Хуан Мартинес (Испания)

Франция – Швейцария – 0:0

Ориентировочные составы

Франция: Льорис; Варан, Лангле, Кимпембе; Павар, Погба, Канте, Гризманн, Рабьо; Мбаппе, Бензема

Видео дня

Швейцария: Соммер; Эльведи, Аканджи, Родригес; Видмер, Фройлер, Джака, Цубер; Шакири; Эмболо, Сеферович

6 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Всем привет! Сборная Франции, один из фаворитов Евро-2020, сыграет в 1/8 финала против Швейцарии. Букмекеры не сомневаются в успехе французов, хотя швейцарцы на этом турнире проиграли только раз, да и то итальянцам.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Трансляция будет доступна на телеканалах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Также игру можно будет увидеть на "Россия 1", "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет". Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Франция считается фаворитом, на ее победу дают коэффициент 1.60. Вероятность успеха швейцарцев букмекеры оценили скромной котировкой 6.00. Ничья в основное время получила оценку 3.80.

СУДЬИ МАТЧА ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

Судить будет аргентинец Фернандо Андрес Рапаллини, которому помогут Хуан Пабло Белатти и Диего Ямиль Бонфа. Испанец Хуан Мартинес будет отвечать за систему видеоповторов, а четвертым рефери назначен поляк Бартош Франковски.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

"Это хорошо организованная команда с большим атакующим потенциалом. Нам нельзя их недооценивать. Это матч плей-офф, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы в конце матча на наших лицах были улыбки. Жара в Будапеште [во время заключительного матча группового этапа] сказалась на нас. Здесь тоже жарко, но все же чуть полегче".

Владимир Петкович, главный тренер сборной Швейцарии:

"Надеюсь, что они сыграют хотя бы на 80%, и тогда у нас будет шанс. Обидные поражения всегда дают полезный опыт. Так, в 1/8 финала Евро-2016 мы заслуживали пройти Польшу, но дело дошло до серии пенальти, и там уже на первый план выходит удача. Та игра многому нас научила, как и поражение от Швеции в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Задача у нас одна – показать хороший футбол и пройти Францию".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Франция и Швейцария встречались на поле 38 раз (31 товарищеский матч). Французы победили в 16 из них, а швейцарцы смогли переиграть соперника в 12 поединках. Еще 10 встреч завершились ничейным результатом. Соотношение мячей в пользу французов – 67 против 60.