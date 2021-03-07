Игрок "Шахтера" получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом челюсти. Видео

Нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан, выступающий на правах аренды за "Мариуполь", получил серьезное повреждение в матче 17-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге.

В поединке с "Ворсклой", 19-летний футболист на 41-й минуте неудачно столкнулся с Александром Скляром. Оба игрока схватились за головы и долгое время лежали на газоне. Даниила заменил Андрей Кулаков, а сразу после игры Сикан был госпитализирован.

Как сообщает у себя в Facebook аналитик сборной Украины U-21 Евгений Гресь, у форварда диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом верхней челюсти

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча "Мариуполь" – "Ворскла" завершилась со счетом 0:1. На 35-й минуте с пенальти забил Кулач.

Напомним, что 1 марта защитник донецкого "Олимпика" Евгений Цымбалюк получил перелом и разрыв связок ноги в матче 16-го тура Премьер-лиги с "Минаем".

Жуткий эпизод произошел на последней минуте игры. Капитан "олимпиков" неудачно упал на газон в борьбе с нападающим соперника Антоном Шиндером, приземлившись всей массой тела на свою левую ногу.