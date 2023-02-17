''Играли вполсилы'': сборную России нелепо оправдали за провальные матчи ''с бывшими республиками Союза''

Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Бушманов нелепо объяснил нулевые ничьи сборной России в спаррингах с Таджикистаном и Узбекистаном. Участник чемпионата Европы-96 выразил уверенность в том, что его соотечественники в этих играх за национальную команду не выкладывались на 100%.

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Об этом Бушманов, комментируя информацию о будущем товарищеском матче россиян с представителями Ирана, заявил в комментарии порталу "РБ Спорт". Он отметил, что на игру с участниками чемпионата мира 2022 у команды тренера Валерия Карпина будет совсем другой настрой.

"Думаю, что хорошая новость. Сборной в любом случае нужно играть. Матч с Ираном будет на другом уровне, нежели игры с Узбекистаном или Таджикистаном. Настрой у нашей команды будет совсем другой, все будет иначе. Было видно, что в матчах с бывшими республиками Союза ребята играли вполсилы, наверное. А против Ирана будет совсем другая мотивация. У болельщиков тоже интерес значительно повысится к этому матчу", – сказал Бушманов.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выразил опасения, что сборная России может лишиться возможности участвовать в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года в США, Мексике и Канаде, если до мая страна-агрессора не перейдет в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный российский футболист Андрей Аршавин выразил уверенность в том, что агрессоров не пустят на ЧМ-2026.

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