Сбежавший в Россию украинский гимнаст ноет о санкциях, а сестра-пропагандистка обнимается с Путиным

Бывший гимнаст сборной Украины, чемпион Европы Николай Куксенков сбежал в Россию в конце 2012 года летом, остановившись в шаге от медали на Олимпиаде в Лондоне. А после полномасштабного вторжения РФ он не только не осудил войну, но еще и возмущается из-за отстранения гимнастов страны-агрессора, а выступление без флага считает просто невозможным.

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Киевлянин Николай выступал за Украину до 2012 года, становился призером чемпионатов Европы и победителем Универсиады. На летних Олимпийских играх-2012 "сине-желтые" должны были брать "бронзу" в команде, но после протеста Японии и долгих судейских разборок украинцы откатились на четвертое место, а 23-летний Куксенков заявил про отъезд в Россию.

В РФ бывший украинец быстренько "переобулся" и начал рассказывать, как рад, что наконец-то в его паспорте будет написано не "Микола", а Николай, что еще в детстве он написал письмо Путину и считал себя русским человеком.

Поддакивала ему и гостренер сборной РФ Валентина Родионенко, кричавшая, что они никого не переманивали, мол, "Никалай" сам всегда говорил, что хочет выступать за нашу страну и считает себя россиянином. При этом сам "исконно русский" отмечал в интервью, что если бы выиграл медаль на Олимпиаде-2012, то не стал бы покидать Украину.

Уже под российским флагом Куксенков выиграл три золотые медали на Универсиаде-2013 в Казани, стал чемпионом Европы-2014 и победителем Европейских игр-2015 в Баку. Перед Олимпиадой-2016 в Рио Куксенков положил в свою копилку и "золото" чемпионата России, но тут же погорел на допинге, что является массовым явлением среди российских спортсменов.

Но Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) прикрыло свою олимпийскую надежду и через две недели отменило временную дисквалификацию гимнаста, чтобы он смог поехать в Рио-2016 и помочь РФ завоевать "серебро" в команде.

В мае 2016 года Куксенков опубликовал фотографию с георгиевской лентой, а в августе после бразильских Игр похвастался фото с министром обороны РФ Шойгу, назвав его повелителем "Тополя" и "Ярса", имея в виду ракетные комплексы. И на своей странице в Instagram ватный гимнаст гордился принадлежностью к русской армии.

В июле 2021 года, уже после окончания карьеры и перехода на тренерскую должность, Куксенков опубликовал фотографии с матерью и племянницей на отдыхе в оккупированной Россией грузинской Абхазии.

А после полномасштабного вторжения в Украину и бомбардировок родного Киева бывший гимнаст заныл не о потерянных жизнях, а о санкциях против страны-террориста и возвращении в спорт под нейтральным флагом. И нигде публично не прозвучали соболезнования бывшему партнеру по сборной Игорю Радивилову, у которого бабушка и дедушка погибли в выжженном РФ Мариуполе.

"Неприемлемо выступать под белым флагом, но спортсмен в этом не виноват. Выступление под белым флагом – дискредитация российских спортсменов, мы этого не заслуживаем", – ныл тренер молодежной сборной России Николай Куксенков для Матч ТВ.

Затем Куксенков здорово оживился после скандального решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить к соревнованиям "нейтральных" россиян, которые не поддерживают войну. Он надеется, что Международная федерация гимнастики также прогнется: "У нас есть шанс пройти через азиатский отбор и попытаться пробиться на ОИ". Но тут время покажет...

Тем временем старшая сестра Куксенкова, которая также родилась в Киеве, работает пропагандисткой на "Первом канале" и фигурирует в базе "Миротворец". В конце декабря Путин наградил Ирину орденом за "мужество". 11 апреля 2022-го так называемая военкор снимала "репортаж" в мариупольской промзоне и была ранена, но выжила.

Также пропагандистка руководит проектом Народного фронта "Служба сопровождения ветеранов СВО" и собирает средства и вещи для помощи оккупантам на передовой. В частности, помогала разведподразделению милиции "ДНР". Вот такая семейка бывших киевлян Куксенковых...

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что предавший Украину олимпийский чемпион помогает пропаганде России, но живет и работает в Таиланде.

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