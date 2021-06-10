Игорь Суркис высказался о трансферах "Динамо", раскрыв планы Луческу

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что до окончания Евро-2020 киевский клуб не будет осуществлять трансферы. Он объяснил, что нужно сначала посмотреть на то, как выступят футболисты столичной команды на чемпионате, а затем уже разбираться с входящими и исходящими переходами.

В интервью на YouTube-канале "BurBuzz" владелец киевлян также рассказал, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу будет принимать все решения касательно изменений в составе. Кроме того, вскоре румынский специалист начнет семидневный сбор, в ходе которого определится будущее молодых футболистов и тех, кто провел минувший сезон в аренде.

"До Евро-2020 трансферов в "Динамо" не будет. Мы должны посмотреть, как выступят наши футболисты. Может по ним будут какие-то предложения. Сегодня у нас работает опытный главный тренер. Все, что касается трансферов, будет исходить только от него. У нас сбор начинается 15 июня вместо 22 июня. Луческу собрал всех наших арендованных игроков, всю талантливую молодежь. Они будут готовиться семь дней, после которых Мистер определится с тремя группами футболистов: те, кто не подходит "Динамо", те, кого надо продать или отдать в аренду, и те игроки, которые останутся", – рассказал Суркис-младший.

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Напомним, что ранее киевский клуб продлил контракт с Луческу еще на сезон. Теперь он будет возглавлять команду до лета 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный соперник "Динамо" донецкий "Шахтер" оформил первый трансфер в летнее межсезонье. "Горняки" купили футболиста у португальской "Бенфики".