Игорь Суркис: у меня есть мечта, чтобы "Шахтер" уехал в свой регион

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что мечтает о мире в Украине и о том, чтобы "Шахтер" вернулся в Донецк и снова играл на "Донбасс Арене".

Он признался в желании приехать на родной стадион "горняков" и победить их на выезде при заполненных трибунах. Владелец столичного клуба хочет, чтобы в Киеве играло только "Динамо".

"У меня есть мечта, чтобы в нашей стране был мир. Чтобы я мог приехать на одну из самых лучших арен, которые есть в Украине, на "Донбасс Арену", и обыграть там "Шахтер". При 53-тысячном стадионе именно приехать и обыграть их. У меня есть мечта, чтобы донецкий "Шахтер" уехал в свой регион, а мы играли в Киеве и были единственной командой, которая играет в Киеве", – цитирует слова Суркиса-младшего издание "Гордон".

Он также отметил, что выступал против того, чтобы "Шахтер" проводил домашние матчи на НСК "Олимпийский", но не смог ничего поделать, так как стадион принадлежит государству.

"Но меня обвиняют, например, что "Шахтер" сегодня играет в Киеве и я якобы дал возможность использовать им центральный стадион... Я ничего никому не давал! Как президент клуба я был, естественно, против. Потому что теперь нам тяжело эксплуатировать поле. Но люди оказались не дома. Тем более стадион принадлежит государству. Тем более деньги, которые будут идти на этот стадион, – они будут этот стадион как можно дольше поддерживать", – добавил президент "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) оштрафовал Игоря Суркиса за интервью. В киевском клубе резко отреагировали на это наказание.