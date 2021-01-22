"Динамо" сделало резкое заявление о штрафе Суркиса

22 января 2021 г. Футбольный клуб "Динамо" Киев получил резолютивную часть решения Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола, которым на президента ФК "Динамо" Киев Игоря Суркиса был наложен штраф в размере 50.000 грн.

Это решение было вынесено по делу о высказыванииях Игоря Суркиса во время интервью, опубликованного в августе 2020 года, в частности относительно его оценочных суждений по поводу личности первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко и его роли в назначении арбитров на матчи Чемпионата Украины.

Футбольный клуб "Динамо" не соглашается с таким решением, считает его безосновательным и необоснованным.

Учитывая тот факт, что во всем демократическом и цивилизованном мире недопустимо ограничение свободы слова и привлечение к ответственности за оценочные суждения, в ближайшие дни ФК "Динамо" обратится в КДК УАФ с требованием предоставить полный текст данного решения с мотивировочной частью.

После этого, проанализировав аргументы, которыми руководствовался КДК при вынесении этого решения, "Динамо" направит апелляционную жалобу в Апелляционный комитет УАФ.