КДК УАФ оштрафовал Игоря Суркиса

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) оштрафовал президента "Динамо" Игоря Суркиса за высказывания во время телеинтервью 2 августа 2020 года.

Как сообщается на официальном сайте УАФ, теперь он должен будет заплатить 50 тысяч гривен в казну организации. Владельца киевского клуба также предупредили о более суровом наказании в случае повторного нарушения Кодекса этики и честной игры.

Какое именно высказывание стало причиной этого решения не уточняется.

Отметим, что в интервью от 2 августа 2020 года Суркис-младший заявил, что комитет арбитров в Украине возглавляет не специально назначенный для этого Лучано Лучи, а вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, после окончания первой половины сезона в украинской Премьер-лиге президент "Динамо" дал большое интервью, в котором раскритиковал судейство в нашем чемпионате и обратился к Лучи, призвав его разобраться в сложившейся ситуации.