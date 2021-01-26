Игорь Суркис назвал лучшего футболиста "Динамо" в истории

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что Андрей Шевченко является лучшим футболистом среди всех, кто когда-либо выступал за "бело-синих".

Отвечая на вопрос Дмитрия Гордона о наиболее ярких игроках клуба, Игорь Михайлович вспомнил Шовковского, Белькевича, Калитвинцева.

Но на первое место босс киевлян все же поставил нынешнего наставника сборной Украины, назвав его топ-игроком.

"В свои молодые годы это топ-нападающий. То, что он демонстрировал, он бы и в нынешнее время был топ-футболистом, несмотря на то, что футбол постоянно прогрессирует. Шевченко ничем б не уступал Суаресу, Левандовски. Это футболист – гол. Только смотря, в какой команде он играет, и как играют на него, как например было в "Милане". Для моего понимание Шевченко – топ", – рассказал Суркис в эфире Youtube-канала "В гостях у Гордона".

Ранее Суркис заявил, что легенда киевского клуба Олег Блохин является кумиром его юности, но отметил, что экс-тренер сборной Украины очень самолюбив и если б была возможность, он бы себя сам расцеловал.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" завершило первый тренировочный сбор в ОАЭ, выиграв один матч из трех.