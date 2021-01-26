Игорь Суркис о характере Блохина: если бы он мог себя поцеловать, то поцеловал бы

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что легенда киевского клуба Олег Блохин является кумиром его юности, но отметил, что экс-тренер сборной Украины обладает непростым характером.

По словам владельца столичной команды, Олег Владимирович всегда был крайне самолюбивым. Несмотря на это, президент "Динамо" относится к Блохину с большим уважением.

"Он – кумир юности. Забивал такие мячи... Он для меня таким, наверное, и останется. Но у него такой характер... Он если бы мог себя поцеловать, он бы поцеловал. Дмитрий (Гордон – Ред.), вы у многих брали интервью. То, что я буду вам говорить, может многим не понравиться. Но вы меня не переделаете. Я говорю так, как думаю. Есть такое выражение: "Сам бы себя поцеловал в одно место". Так вот, Олег Блохин – такой же. Но я к нему отношусь с огромным уважением", – цитирует слова Суркиса-младшего издание "Гордон".

Владелец киевлян также вспомнил время работы Олега Владимировича в "Динамо" (2012-2014 годы), объяснив причину его тогдашней отставки с поста главного тренера команды.

"На Олега Владимировича было потрачено огромное количество денег… Ни у кого из тренеров не было такой мощной трансферной кампании, влития в команду игроков, которых он хотел. Но когда команда дошла до четвертого места в чемпионате Украине… Вы же сами понимаете... Он может на меня обижаться, но надо обижаться только на самого себя: если ты берешься, ты должен понимать, что "Динамо" (Киев) не может занимать четвертое место", – поделился своим мнением Игорь Михайлович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Суркис-младший рассказал, чьей идеей стало приглашение Мирчи Луческу на пост тренера "Динамо", и о реакции президента "Шахтера" Рината Ахметова на это событие.